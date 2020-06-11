Три главных признака мужской измены

По природе мужчина полигамен, спорить с этим бессмысленно, но это не оправдывает измены

В отношениях очень важно научиться доверять друг другу. А предав это доверие, можно очень быстро потерять близкого человека. Измена – это одно из тех пагубных для отношений действий, которое убивает доверие и делает больно другому человеку. Психолог Александр Шахов назвал три главных признака мужской измены.

1️. Он подводит философию

Каждый мужчина знает, что неверность — это порок. И чтобы преодолеть психологический барьер вины, он создает оправдательную философию, в которую начинает верить и вешать лапшу на уши женщине-чебурашке.

"Мужчина полигамен, поэтому измены оправданны", "У мусульман есть гаремы, почему мне нельзя", "Все вокруг изменяют" — эту и подобную чушь мужчина начинает проповедовать своей женщине.

"Да, по природе мужчина полигамен, спорить с этим бессмысленно, но это не оправдывает измены. Измена — это нарушение своего слова, клятвы. Хочешь быть полигамным — будь холостым и ходи к проституткам. Брак — это сознательный отказ от полигамии в пользу отношений с единственной женщиной, которой мужчина клянется в верности. Нарушение клятвы — это предательство", – пояснил психолог.

2️. Он скрывает свои связи

Если он часто висит в телефоне, но гаджет остается для вас заблокированным и мужчина категорически отказывается показать, с кем ведет переписку, это самый первый признак, что что-то не так: честному мужчине нечего скрывать от самого близкого человека в своей жизни — своей любимой, с которой он делит постель и хлеб, радости и печали.

Главные признаки измены Фото: Depositphotos

"Думайте как хотите, но как профессиональный психолог и мужчина, по опыту своих клиенток могу сказать, что 99% измен можно было предотвратить и спасти семью, а значит, и оградить женщину и детей от эмоциональных травм развода, если бы принцип открытых связей соблюдался. Спросите подруг, как они узнали об измене мужа, и 99% ответят, что случайно увидели его переписку в телефоне", – рассказал Шахов.

3️. Он стал равнодушен, часто раздражен

Это плохой признак, значит, ему скучно с вами, он уже не испытывает сексуального влечения, а глубокая эмоциональная связь еще не выстроена. Секс может быть механическим, мужчина часто залипает в компе или телеке, отстраняется эмоционально.

По словам психолога, эти признаки практически на 100% говорят о том, что муж изменяет или уже готов к измене.

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