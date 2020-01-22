Три главных счастливчика среди знаков зодиака сегодня

Астрологический прогноз на сегодня, 22 января 2020 года

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Сегодня, 22 января 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна" и в знаке зодиака Лев. Это 17 лунный день, который благоприятствует энергичным начинаниям и различным активностям. У вас также может появиться склонность к авантюрам и различным рискам. Лучше отложить все финансовые операции и большие покупки.

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Звезды выделили троих главных счастливчиков сегодня среди знаков зодиака.

Гороскоп на сегодня: Овен

Чтобы не испортить энергетику сегодняшнего дня негативными эмоциями, постарайтесь вести себя более сдержанно. А ваша харизма и обаяние подарят интересные возможности и шанс стать успешнее. Не провороньте это. Звезды будут к вам благосклонны и внесут в вашу жизнь положительные изменения.

Гороскоп на сегодня: Лев

Желание двигаться вперед и вера в собственные силы станут для вас рычагами в достижении своих целей. У вас намечаются позитивные изменения, поэтому научитесь прислушиваться к событиям, которые происходят в вашей жизни и на людей, которые в ней появляются.

Гороскоп на сегодня: Козероги

Постарайтесь сохранять осторожность, хладнокровность и умеренность в своих суждениях. Это поможет вам избежать неприятностей. А к вечеру сможете реализовать свою давнюю мечту, если не будете сидеть сложа руки дома.

Ранее астролог составила восточный гороскоп на 2020 год для каждого знака зодиака.

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