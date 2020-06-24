Три главных закона Вселенной, которые работают

Чтобы осуществить мечту, важно знать правильный подход

У каждого человека есть свои мечты и желания, которые он хочет воплотить в жизнь. Но иногда, стараясь изо всех сил, желаемое так и остается мечтой. Почему так бывает и как это исправить – читайте дальше в статье, где вы узнаете, какие три главные закона Вселенной вам помогут.

Зеркальный закон: что излучаешь, то и получаешь

Этот закон известен еще и под названием "закон бумеранга", поэтому каждый человек должен помнить: то, что он транслирует и излучает, возвращается к нему же. Соответственно, если вы врете – жизнь сводит вас с такими же людьми, если вы испытываете страх, то вы постоянно будете притягивать то, чего боитесь или ситуации, в которых будете проявлять ваш страх.

Как работают три главных закона Вселенной Фото: Pexels

Поэтому здесь все довольно просто: если хотите, чтобы вас уважали – сами относитесь с уважением к людям, хотите, чтобы вас любили, радовали – делайте это же для других. Помните, что даете, то и получаете. Вы таким образом сами формируете то, что происходит в вашей жизни.

Работайте над тем, о чем вы думаете, контролируйте свои эмоции и поступайте с окружающими так, как вы бы хотели, чтобы поступали с вами.

Закон обмена энергией: она к вам возвращается

Здесь суть закона, как и у предыдущего: энергия, которую вы на что-то тратите, к вам же и возвращается. К примеру, если вы жалуетесь на кого-то или что-то, то вам это и вернется в виде негатива. А если вы проявляете благодарность, за то, что имеете, то непременно увеличите это.

Коучи и психологи не зря рекомендуют практиковать метод благодарности: когда вы выписываете в блокнот все то, за что вы благодарны сегодня. Попрактикуйте каждый вечер на протяжении 21 дня заполнять эту тетрадку или блокнот и вы увидите, что энергия вам возвращается, а жизнь – улучшается.

Закон изобилия: всем всего хватит

Когда человек постоянно жалуется на нехватку денег, то таким образом еще больше усугубляет ситуацию. Все из-за того, что он всецело фокусируется на том, чего у него нет, а не на том, чего он хочет. Все психологи говорят в один голос – где внимание человека, там и находится его энергия.

Тут важно научиться перестроить свое мышление и понять, что Вселенная изобильна и всем всего хватит. На протяжении 21 дня попробуйте попрактиковать другую форму мышления – направляйте фокус своего внимания на изобилии во всем. В вашей жизни очень скоро начнутся хорошие перемены.

У Вселенной есть много других законов, практикуя которые вы можете качественно изменить свою жизнь, развиваясь и наслаждаясь, получая то, о чем мечтали.

Как создать свою уникальную карту желаний – смотрите видео:

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