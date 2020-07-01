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Три главные причины женских измен

Сегодня, 13:21

Большинство женщин пытается донести до мужчины свои потребности, но эти попытки неудачны

Женщине решиться на измену сложнее, чем мужчине. В психику женщин на бессознательном уровне встроен механизм верности своему партнеру, в отличие от мужчин, которым приходится сознательно сопротивляться мощному влиянию тестостерона, требующего новых сексуальных партнеров. Об этом рассказал психолог Александр Шахов у себя в Instagram и назвал три наиболее распространенные причины женской измены.

"Мое отношение к любым, будь то мужским или женским изменам резко отрицательное. И чтобы их стало меньше, мы попытаемся разобраться в причинах", – говорит психолог.

Почему женщины изменяют
Почему женщины изменяют
Фото: Pexels

Три распространенные причины женских измен:

1. Нехватка эмоционального внимания со стороны партнера

Мужчина не знает о женских эмоциональных потребностях. И даже когда женщина пытается донести, что ей нужны внимание, забота, поцелуи, обнимашки, романтические вечера наедине, разговоры и эмоциональная поддержка, мужчина не придает этому особого значения, говорит Александр. ⠀

Большинство женщин пытается донести до мужчины свои потребности во внимании, но, так как они не знают мужской психологии и говорят не на мужском языке, их попытки обречены на провал.

Если женщина в этот момент, когда чувствует себя обиженной, одинокой, отвергнутой, обманутой, когда она, изголодавшаяся по вниманию и восхищению, встретит мужчину, который сочувственно выслушает ее, поддержит, она, несмотря на внутреннее сопротивление, чтобы испытать забытое чувство "быть женщиной", отдаст ему себя, а потом будет страдать от чувства вины. По моим наблюдениям, это причина 80% женских измен.

2️. Чувства остыли

Если в первом случае женщина все еще любит своего мужчину и признаком этого является ее чувство вины за измену, то здесь чувств уже нет и никакой вины тоже нет. Другой вариант – чувства любви не было с самого начала.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

"Вы удивитесь, как много женщин выходит замуж, потому что "мужчина хороший, жаль упускать" или "никого лучше-то и нет и, наверное, уже не будет". В отсутствие любви женщина строит план измены, подбирает себе любовника, чтобы получить тех самых "бабочек в животе". Вы спросите: зачем изменять, ведь можно уйти? Причин много: в браке комфортно – мужчина зарабатывает, все есть, опять же, дети. А если уйти, то придется самой все обеспечивать, а там уже не до романтичных отношений – работа, дети, хозяйство", – пояснил Шахов.

3. Романтическое увлечение

Если отношения с мужем достаточно крепкие, то случайный очаровательный манипулятор Казанова может вскружить голову и получить то, что хочет каждый мужчина от женщины.

"Где-то давно встречал интересный опрос среди американских женщин. На вопрос "Будучи в браке, если бы вы встретили известного голливудского актера, вы бы с ним изменили?" 70% женщин ответили утвердительно. А когда их спросили, почему, они ответили: "Это бы повысило мою самооценку и дало бы мне приятное воспоминание в жизни", – рассказал психолог.

Три причины женских измен
Три причины женских измен
Фото: Pixabay

Таким образом, получается, что 70% женщин не могут вспомнить ничего захватывающего в отношениях с мужем, и поэтому они готовы получить драйв на стороне.

Из возможных причин остаются еще сексуальная неудовлетворенность, месть, нравственная распущенность или психические расстройства, добавил психолог.

Тем временем мы выяснили, как найти баланс между работой и личной жизнью: пять шагов.

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