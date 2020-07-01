Три главные причины женских измен

Большинство женщин пытается донести до мужчины свои потребности, но эти попытки неудачны

Женщине решиться на измену сложнее, чем мужчине. В психику женщин на бессознательном уровне встроен механизм верности своему партнеру, в отличие от мужчин, которым приходится сознательно сопротивляться мощному влиянию тестостерона, требующего новых сексуальных партнеров. Об этом рассказал психолог Александр Шахов у себя в Instagram и назвал три наиболее распространенные причины женской измены.

"Мое отношение к любым, будь то мужским или женским изменам резко отрицательное. И чтобы их стало меньше, мы попытаемся разобраться в причинах", – говорит психолог.

Почему женщины изменяют Фото: Pexels

Три распространенные причины женских измен:

1. Нехватка эмоционального внимания со стороны партнера

Мужчина не знает о женских эмоциональных потребностях. И даже когда женщина пытается донести, что ей нужны внимание, забота, поцелуи, обнимашки, романтические вечера наедине, разговоры и эмоциональная поддержка, мужчина не придает этому особого значения, говорит Александр. ⠀

Большинство женщин пытается донести до мужчины свои потребности во внимании, но, так как они не знают мужской психологии и говорят не на мужском языке, их попытки обречены на провал.

Если женщина в этот момент, когда чувствует себя обиженной, одинокой, отвергнутой, обманутой, когда она, изголодавшаяся по вниманию и восхищению, встретит мужчину, который сочувственно выслушает ее, поддержит, она, несмотря на внутреннее сопротивление, чтобы испытать забытое чувство "быть женщиной", отдаст ему себя, а потом будет страдать от чувства вины. По моим наблюдениям, это причина 80% женских измен.

2️. Чувства остыли

Если в первом случае женщина все еще любит своего мужчину и признаком этого является ее чувство вины за измену, то здесь чувств уже нет и никакой вины тоже нет. Другой вариант – чувства любви не было с самого начала.

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"Вы удивитесь, как много женщин выходит замуж, потому что "мужчина хороший, жаль упускать" или "никого лучше-то и нет и, наверное, уже не будет". В отсутствие любви женщина строит план измены, подбирает себе любовника, чтобы получить тех самых "бабочек в животе". Вы спросите: зачем изменять, ведь можно уйти? Причин много: в браке комфортно – мужчина зарабатывает, все есть, опять же, дети. А если уйти, то придется самой все обеспечивать, а там уже не до романтичных отношений – работа, дети, хозяйство", – пояснил Шахов.

3. Романтическое увлечение

Если отношения с мужем достаточно крепкие, то случайный очаровательный манипулятор Казанова может вскружить голову и получить то, что хочет каждый мужчина от женщины.

"Где-то давно встречал интересный опрос среди американских женщин. На вопрос "Будучи в браке, если бы вы встретили известного голливудского актера, вы бы с ним изменили?" 70% женщин ответили утвердительно. А когда их спросили, почему, они ответили: "Это бы повысило мою самооценку и дало бы мне приятное воспоминание в жизни", – рассказал психолог.

Три причины женских измен Фото: Pixabay

Таким образом, получается, что 70% женщин не могут вспомнить ничего захватывающего в отношениях с мужем, и поэтому они готовы получить драйв на стороне.

Из возможных причин остаются еще сексуальная неудовлетворенность, месть, нравственная распущенность или психические расстройства, добавил психолог.

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