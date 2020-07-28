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Три важных детали, чтобы создать крепкие отношения

Сегодня, 16:23

Люди, которые не принимают и не любят себя, не способны принимать и любить другого

О крепких, хороших и доверительных отношениях мечтают многие. Но вот создать такие получается не у всех. Причин может быть много, но важно понимать, что есть обязательные вещи, которые помогают людям создать крепкий союз. Психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram рассказал про три важные детали, чтобы создать хорошие отношения.

1. Цель ваших отношений – сами отношения

"Если при помощи брака или сожительства вы пытаетесь решить какую-нибудь проблему, то она только удвоится. Вы бежите в отношения от одиночества? Значит, в отношениях вы будете еще более одинокими", – поясняет психолог.

Как создать крепкие отношения
Как создать крепкие отношения
Фото: photoschool.kiev.ua/konstantin-sova

По его словам, если ваша самооценка зависит от наличия партнера, то в отношениях она упадет еще ниже, а если партнер это прочувствует – то скорее всего, бросит вас.⠀

"Вы пытаетесь при помощи отношений решить финансовые вопросы, чтобы вас "взяли под крылышко", чтобы было, где жить и при помощи кого выплачивать ипотеку? Ну, в лучшем случае вы просто обречете себя на брак без любви. В худшем – еще и на контроль и тиранию со стороны другого человека", – заверяет Лабковский.

2. У вас выстроен диалог⠀

Важно понимать, что отсутствие возможности быть собой и говорить прямо – это крах для семьи, говорит психолог.

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Он пояснил, что если по каким-то причинам вы замалчиваете обиды, не обозначаете свои желания прямо и открыто, или вы просто не способны договориться со второй стороной – это проблема. Это не отношения, а бесконечная тоска.⠀

Поэтому в отношениях важно, чтобы обе стороны были нацелены не на соперничество, не на перетягивание одеяла, не на установление своих правил, а на партнерство.⠀

3. У вас нормальные отношения с собой

Люди, которые не принимают и не любят себя, не способны принимать и любить другого, заверяет психолог.

"Возможно, они могут привлечь партнера. Могут даже изобразить чувства. Но если для самих себя они какие-то слишком толстенькие или слишком худенькие, как-то мало зарабатывают (и припишите сюда любой другой комплекс) – это провал", – говорит Лабковский.

Потому что такое критичное отношение к себе люди обязательно перенесут на того, кто находиться рядом с ними, заверяет эксперт и поясняет, что это может выражаться в замечаниях, контроле, ревности, зависти и в целом списке других нелицеприятных мотивов поведения.⠀

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отношения психология Михаил Лабковский
Источник: Сегодня
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