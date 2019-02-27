Три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушкой: мнение эксперта

Важна ли внешность на самом деле?

Три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушками Фото: Pixabay

На что обращает внимание каждый мужчина при знакомстве с девушкой, рассказал эксперт в отношениях и психолог Ярослав Самойлов на своем ютуб-канале.

Внешность

Конечно, это касается не только мужчин, но и всех, ведь встречают, в любом случае, "по одежке". Если говорить о том, на что обращают внимание именно мужчины – то это, в первую очередь, ухоженность девушки и опрятность, а не дорогие вещи и макияж. Также важно отношение женщины самой к себе и уверенность.

Состояние и настроение женщины

Большинство девушек по улицам ходят не такие уж довольные и радостные, зачастую со стороны кажется, что они угрюмые и недовольные жизнью. Есть секрет: довольную женщину хочется делать еще довольнее, а счастливую – еще счастливее (но только если это состояние у нее искреннее, а не наигранное)

Мышление

Отношение к миру, к мужчинам, к происходящим событиям – далеко не последнее, на что обращает внимание мужчина при знакомстве. Кроме того, если она жалуется на жизнь, на мужчин, на бывших – скорее всего, с ней не захочется долгосрочных отношений.

Ключевой вопрос, который должна себе задать женщина: какого мужчину я хочу? Соответствую ли я такому мужчине?

Напомним, ранее мы писали о том, какой залог успеха женщины.

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