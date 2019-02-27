Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушкой: мнение эксперта

Важна ли внешность на самом деле?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:23
Три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушками
Три вещи, на которые обращают внимание мужчины при знакомстве с девушками
Фото: Pixabay

На что обращает внимание каждый мужчина при знакомстве с девушкой, рассказал эксперт в отношениях и психолог Ярослав Самойлов на своем ютуб-канале.

Внешность

Конечно, это касается не только мужчин, но и всех, ведь встречают, в любом случае, "по одежке". Если говорить о том, на что обращают внимание именно мужчины – то это, в первую очередь, ухоженность девушки и опрятность, а не дорогие вещи и макияж. Также важно отношение женщины самой к себе и уверенность.

Состояние и настроение женщины

Большинство девушек по улицам ходят не такие уж довольные и радостные, зачастую со стороны кажется, что они угрюмые и недовольные жизнью. Есть секрет: довольную женщину хочется делать еще довольнее, а счастливую – еще счастливее (но только если это состояние у нее искреннее, а не наигранное)

Мышление

Отношение к миру, к мужчинам, к происходящим событиям – далеко не последнее, на что обращает внимание мужчина при знакомстве. Кроме того, если она жалуется на жизнь, на мужчин, на бывших – скорее всего, с ней не захочется долгосрочных отношений.

Ключевой вопрос, который должна себе задать женщина: какого мужчину я хочу? Соответствую ли я такому мужчине?

Напомним, ранее мы писали о том, какой залог успеха женщины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Залог успеха женщины среди мужчин - не молодость и не красота 10 вещей, которые мужчины ценят в отношениях Как вернуть нежность в отношения: четыре проверенных способа
отношения мужчина девушка знакомство
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Срезай, не жалей: 5 коротких причёсок, которые стоит попробовать
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Документалка про менструацию получила Оскар
Документалка про менструацию получила Оскар

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Wellness

В Украине ожидается серьезная магнитная буря в ближайшие часы

Вчера, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Вчера, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Вчера, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Вчера, 11:11Fun

Нашли "самую красивую женщину-копа"

Вчера, 09:35Техно

Карты памяти преодолели недостижимый объем в 1 ТБ

Вчера, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Вчера, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

25 февраляТехно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

25 февраляПсихология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

25 февраляАфиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

25 февраляFun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

25 февраляШоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

25 февраляТехно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

25 февраляТехно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

Новости партнеров

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
Заливной пирог с капустой и яйцом
Заливной пирог с капустой и яйцом
Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала
Роскошная свадьба: Оксана Байрак поженила актеров сериала
"Прощай, немытая Россия": Панин вновь оскандалился
Идеальный вес женщины (таблица)
Идеальный вес женщины (таблица)
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи
Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи