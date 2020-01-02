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Три вопроса, которые помогут узнать о мужчине максимально быстро

Психолог подсказала, о чем разговаривать с мужчиной на первом свидании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Какие вопросы нужно задать своему мужчине
Какие вопросы нужно задать своему мужчине
Фото: stocksnap.io

Во время знакомств с мужчиной женщине хочется узнать о нем как можно больше, чтобы сделать свои выводы и понять, может ли у них что-либо сложиться. Превращать первое свидание в допрос, конечно же не стоит, а вот задать три важных вопроса нужно, считает дипломированный психолог Анна Литвинчук.

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По ее словам, если задать мужчине эти три важных вопроса во время вашего общения, то можно выяснить для себя максимально быстро и много информации о вашем собеседнике.

1. Какие девушки тебе нравятся?

Ответ на этот вопрос даст вам понимание нужно ли будет вам под него перестраиваться. И уж тем более, если вы блондинка, а ему нравятся брюнетки, поверьте, от своих фантазий он не избавится, а черный цвет не так уж и легко вывести.

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В идеале, говорит психолог, ответ мужчины должен прозвучать так: "Нравятся девушки, такие, как ты".

2. Как ты относишься к неработающей женщине/девушке, которая живет с тобой?

Ответ на этот вопрос даст вам понимание скупой ли ваш спутник, и надолго ли он вашим спутником останется. Это не значит, что вы не должны работать, планировать свое дело или отказываться от своего бизнеса. Этот вопрос о том, как ваш потенциальный мужчина готов обеспечивать вас при любых вариантах.

"Мужчина берет на себя финансовую ответственность, какой бы вы ни были сильной и независимой женщиной", – поясняет Анна.

О чем говорить с мужчиной на первом свидании
О чем говорить с мужчиной на первом свидании
Фото: stocksnap.io

3. Какие у тебя цели на будущее?

Ответ на этот вопрос даст вам понимание о перспективности вашего мужчины. У кого-то в целях на выходных выпить с друзьями, а у кого-то покупка имущества и грандиозные проекты. Ответ мужчины на этот вопрос скажет многое о его целеустремленности, желании расти, развиваться и двигаться вперед.

Тем временем мы выяснили, почему цели и желания не сбываются: как это исправить с помощью одного метода.

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свидание отношения психология
Источник: Сегодня
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