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Три знака зодиака, чья жизнь кардинально изменится

Астрологический прогноз на сегодня, 20 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:08

Сегодня, 20 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 26 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Это довольно сложный день, поэтому постарайтесь максимально воздержаться от активной и очень бурной деятельности во всех областях. Вместо этого нужно приложить усилия, чтобы сохранить жизненные силы и энергию.

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Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь кардинально изменится.

Гороскоп на сегодня: Овен

Вы будете готовы к любым изменениям и переменам – сменить работу, место жительства и род деятельности. Это поможет вам обрести то, что вам нравится, а еще и шанс улучшить материальное положение. Воспользуйтесь им во благо.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

У вас сейчас такой период в жизни, когда удача будет сменяться неудачей. Но не расстраивайтесь, ведь это только до конца марта так будет, к тому же за это время вы сможете узнать, в чем ваши сильные стороны. Подберите свое окружение так, чтобы оно вас не просто мотивировало, а и помогало развиваться.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Сейчас жизнь дает вам шансы кардинально что-то поменять: окружение, род деятельности, место жительства – любые изменения к лучшему. А если не готовы на такие радикальные методы, тогда займитесь внешним видом – новая прическа и гардероб точно вас порадуют.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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