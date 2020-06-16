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Три знака зодиака, чья жизнь скоро кардинально изменится

Сегодня, 07:31

Астрологический прогноз на сегодня, 16 июня 2020 года

Сегодня, 16 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 25 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. Это благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако остерегайтесь конфликтов и опрометчивых решений.

Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь скоро кардинально изменится.

Гороскоп для Девы

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

У вас сейчас удачный период, когда судьба предоставляет возможность привести все свои дела в порядок. Вы сможете сделать все те дела, на которые не хватало времени или до них просто не доходили руки. И как только вы это сделаете, вам начнут поступать новые привлекательные предложения и интересные дела.

Гороскоп для Bесов

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Сегодняшний день идеально подходит для того, чтобы наладить отношения с любимым человеком и родственниками. Все ваши рабочие сделки будут иметь успех, а к концу недели вы еще и получите крупный источник дохода.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

У вас появится отличный шанс улучшить свою жизнь с помощью элементарных вещей. Причем сделаете это вы одним затяжным рывком – новый проект, который принесет новую должность и хороший доход. Не бойтесь сегодня проявлять инициативу.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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