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Три знака зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится

Астрологический прогноз на сегодня, 13 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:33

Сегодня, 13 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 20 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Козерог. Это не самое удачное время для общения с госорганами и решения денежных вопросов.

Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится.

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Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Для полного счастья вам сейчас не хватает только любимого человека рядом. Чтобы его встретить вам нужно перестать быть закрытым и строгим как по отношению к себе, так и к окружающим. Звезды говорят, что вы можете кардинально изменить свою жизнь в апреле, если начнете работать над собой и своими установками.

Будьте спокойнее, мыслите свободнее, поработайте над уверенностью в себе и вперед на свидание. В общении будьте собой и тогда сможете получить удовольствие от встречи и даже построить хороший фундамент для будущих отношений.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

В апреле ваша личная жизнь может круто измениться. Но речь не о новых отношениях, а о том, что ваши теперешние взаимоотношения с любимым человеком под угрозой. Вам важно разобраться в том, что вы хотите, как видите отношения в будущем и принять решение. Оно может быть нелегким. Рубить с плеча не стоит, но и затягивать тоже не нужно.

На работе можете получить больше проектов и серьезнее погрузиться в бизнес. Это, к слову, пойдет не только на пользу вашего кошелька, но и для отношений станет хорошим толчком.

Гороскоп для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Во второй половине апреля вас ждет очень удачный период на работе и в личной жизни. В семье царит взаимопонимание и любовь, а на работе – новые проекты, уважение коллег, новые профессиональные знакомства и деловые связи. Все это очень вас воодушевит и подтолкнет к новым действиям.

Вы сможете получить не только призвание, но и денежное вознаграждение. А это в свою очередь даст вам возможность покупать хорошие и дорогие вещи и даже совершить очень крупную покупку.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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