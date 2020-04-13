Три знака зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится
Астрологический прогноз на сегодня, 13 апреля 2020 года
Сегодня, 13 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 20 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Козерог. Это не самое удачное время для общения с госорганами и решения денежных вопросов.
Астрологи назвали три знака зодиака, чья жизнь вскоре кардинально изменится.
Для полного счастья вам сейчас не хватает только любимого человека рядом. Чтобы его встретить вам нужно перестать быть закрытым и строгим как по отношению к себе, так и к окружающим. Звезды говорят, что вы можете кардинально изменить свою жизнь в апреле, если начнете работать над собой и своими установками.
Будьте спокойнее, мыслите свободнее, поработайте над уверенностью в себе и вперед на свидание. В общении будьте собой и тогда сможете получить удовольствие от встречи и даже построить хороший фундамент для будущих отношений.
В апреле ваша личная жизнь может круто измениться. Но речь не о новых отношениях, а о том, что ваши теперешние взаимоотношения с любимым человеком под угрозой. Вам важно разобраться в том, что вы хотите, как видите отношения в будущем и принять решение. Оно может быть нелегким. Рубить с плеча не стоит, но и затягивать тоже не нужно.
На работе можете получить больше проектов и серьезнее погрузиться в бизнес. Это, к слову, пойдет не только на пользу вашего кошелька, но и для отношений станет хорошим толчком.
Во второй половине апреля вас ждет очень удачный период на работе и в личной жизни. В семье царит взаимопонимание и любовь, а на работе – новые проекты, уважение коллег, новые профессиональные знакомства и деловые связи. Все это очень вас воодушевит и подтолкнет к новым действиям.
Вы сможете получить не только призвание, но и денежное вознаграждение. А это в свою очередь даст вам возможность покупать хорошие и дорогие вещи и даже совершить очень крупную покупку.
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