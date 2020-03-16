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Три знака зодиака, которым нужно быть внимательнее с финансами

Астрологический прогноз на сегодня, 16 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:34

Сегодня, 16 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Третья четверть". Это 22 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Стрелец. Сегодня вы можете витать в облаках, ведь в мыслительных процессах не будет логики и конкретики. Это идеальное время для завершения ранее начатых дел. Можно делать любые операции, а раны сегодня будут заживать максимально быстро и без осложнений.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня нужно быть внимательными с финансами.

Гороскоп на сегодня: Телец

Вы постоянно ищите новый источник дохода, но сегодня лучше отказаться от различных операций с вложениями денег и остерегаться сомнительных предложений связанных с деньгами. Шопинг сегодня не принесет вам положительных эмоций, поэтому лучше откажитесь от покупок.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Ваша импульсивность может сыграть с вами сегодня плохую шутку. Поэтому постарайтесь контролировать эмоции и действия, а также не вступайте ни в какие переговоры касательно денег. Лучше вовсе сегодня залечь на дно и посвятить день домашним делам.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Откажитесь на сегодня от любого вида шопинга, иначе даже покупка продуктов может вылиться в большой счет, ведь вы купите не только то, что планировали изначально. Вечер проведите за планированием важных дел и проектов на целую неделю.

Все, что важно знать про гороскоп на год Крысы – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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