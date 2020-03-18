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Три знака зодиака, которые будут главными везунчиками дня

Астрологический прогноз на сегодня, 18 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:03

Сегодня, 18 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 24-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Козерог. Не исключено, что сегодня дела могут тормозиться и возникнут препятствия. Рекомендуется в этот день заняться планированием и началом трудовой длительности. Сможете сделать то, что давно откладывалось.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которые будут главными везунчиками дня.

Гороскоп на сегодня: Рак

Сегодня вам будет очень везти в романтических делах. Смело можно заводить новые знакомства, приглашать или соглашаться на свидания и погружаться в романтические отношения. Кроме того, сегодняшний день также станет идеальным для решения рабочих вопросов.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Оптимизм поможет вам притянуть в свою жизнь хорошие изменения. Думайте о чем-то положительном, приятном и добром, тогда сможете это и получить. В любовных делах все идеально – наслаждайтесь вниманием и хорошими эмоциями.

Гороскоп на сегодня: Водолей

У вас начинается очень энергетически насыщенный период, когда все будет происходить с благополучным исходом для вас. Одиноким можно смело заводить новые отношения, а тем, кто в паре – переводить отношения на новый уровень. Будьте активными сегодня и сможете взять от этого дня максимум пользы.

Какому знаку зодиака что и когда лучше ремонтировать – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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