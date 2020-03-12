Три знака зодиака, которые будут сегодня главными счастливчиками
Астрологический прогноз на сегодня, 12 марта 2020 года
Сегодня, 12 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 18 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Весы. Это третья лунная фаза, которая охватывает период от полнолуния и до начала четвертой четверти. В это время вы можете почувствовать пик скопления жизненной и психической энергии, которая впоследствии понемногу будет идет на уменьшение.
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Астрологи назвали три знака зодиака, которые считаются главными счастливчиками сегодняшнего дня.
У вас сейчас начинается самое удачное время для учебы – в ней вы будете непревзойденными. Вы почувствуете в себе творческий потенциал, а он в свою очередь откроет для вас новые возможности. Вечером посчастливиться встретить человека, который станет вам хорошим другом или любовью всей вашей жизни.
У вас сегодня будет замечательное настроение, когда вы сможете искренне радоваться всему, что вас окружает. А именно такой настрой и приведет в вашу жизнь удачу, которая в свою очередь сможет поднять на высокий уровень вашу жизнь. Одинокие Тельцы найдут свою любовь, кто ищет работу – найдет ее, а кому не хватает эмоций – получат их сегодня сполна.
Сегодня ваша настойчивость и умение концентрироваться на важном, помогут вам реализовать давно запланированное дело. И сделать все у вас получиться по высшему разряду. Кроме того, новые знакомства принесут вам не только полезные и важные контакты, а и дружбу. Наслаждайтесь успешным днем.
Как работают звездные астрологи – смотрите видео:
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