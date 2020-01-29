Три знака зодиака, которые могут сегодня столкнуться с опасностями

Астрологический прогноз на сегодня, 29 января 2020 года

Какие знаки зодиака могут сегодня столкнуться с опасностями Фото: stocksnap.io

Сегодня, 29 января 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это шестой лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рыбы. Этот день считается один из самых благоприятных. Астрологи говорят, что сегодня у многих людей может проявится дар предвидения, интуиция обостряется и открываются неизведанные ранее способности. Сегодняшний день благоприятен для романтического общения с противоположным полом и проявления чувств.

Как работают привороты и насколько это опасно – смотрите видео:

Астрологи назвали три знака зодиака, которые могут сегодня столкнуться с опасностями.

Гороскоп на сегодня: Тельцы

Сегодня вы будете слишком медлительными и мечтательными, что может привести к срывам сделок и рабочих процессов. Кроме того, это опасно еще и во время управления автомобилем. Постарайтесь быть сегодня более собранными и сосредоточенными.

Гороскоп на сегодня: Рак

Немедленно займитесь своим здоровьем, пока оно не напомнило о себе болезнями. Перейдите на здоровое питание, гуляйте больше на свежем воздухе, пейте много воды. Если почувствуете сегодня недомогание – сразу обращайтесь к врачу, чтобы не запустить процесс.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Несмотря на вашу энергичность сегодня, не стоит забывать о безопасности. Будьте предельно внимательны на дороге и постарайтесь избегать больших скоплений людей. Постарайтесь провести свой день спокойно и в уединении.

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