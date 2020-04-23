Три знака зодиака, которые ощутят мощнейшее влияние новолуния

Астрологический прогноз на сегодня, 23 апреля 2020 года

Сегодня, 23 апреля 2020 года в 05:27 по киевскому времени, состоялось весеннее новолуние. Это второй лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Этот период удачный для новых возможностей и опыта, которые помогут улучшить финансовое положение. Вместе с тем, в это время физическое и эмоциональное состояние могут быть нестабильными и вы почувствуете недомогание.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые ощутят мощное влияние новолуния.

Гороскоп на сегодня: Рак

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

На вас новолуние окажет интересное влияние – вы можете сегодня сильно увлечься новыми технологиями и начать успешно использовать их для решения различных задач. Это в свою очередь поможет вам занять руководящую должность и получить повышение.

Гороскоп на сегодня: Лев

Гороскоп на сегодня для Льва Фото: Сегодня

Львы больше всего почувствуют влияние новолуния на своих отношениях с возлюбленными. Могут возникнуть разногласия, а из-за критики – ссоры и конфликты. Если ваши отношения переживают кризис, то именно сейчас их судьба может решиться.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб Фото: Сегодня

Не тяните сегодня на себя одеяло – ответственность непременно делите с тем, кто участвует в работе вместе с вами. Кроме того, не стоит проявлять инициативу в рабочих делах. Лучше проведите время в уединении и с пользой для себя – порадуйте себя чем-то.

Для Тельцов, Львов и Рыб новолуние – это довольно опасный день с риском ввязаться или затеять конфликт.

Совет: постарайтесь снизить активность и избегать острых тем в разговоре с родными.

Тем временем мы выяснили все про новолуние 23 апреля: как правильно себя вести и что нельзя делать в этот день.

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