Три знака зодиака, которые пострадают от влияние Новолуния больше всего
Астрологический прогноз на сегодня, 22 мая 2020 года
Сегодня, 22 мая 2020 года, Луна находится в фазе "Новая Луна". Это 30 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Этот день удачный для подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более удачное время.
Астрология назвали три знака зодиака, которые пострадают от влияние Новолуния больше всего.
Сегодня вас ждет нелегкий день, который совсем не подходит для решения важных рабочих вопросов. Поэтому, менять место работы, затевать серьезный разговор с начальством или подписывать важные документы, сегодня точно не стоит. Есть риск ввязаться в конфликт с незнакомыми людьми – старайтесь больше времени находиться в уединении и контролировать эмоции.
Новолуние негативно повлияет на ваш день, заставив вас делать неважную работу и общаться с неприятными людьми. Ваша прямолинейность и излишняя прямота в общении с начальником может спровоцировать проблемы на работе. Поэтому старайтесь не затевать сегодня никаких серьезных мероприятий. Большая вероятность ссор и недомолвок с близкими людьми. Постарайтесь максимально провести день наедине с собой и своими мыслями, займитесь творческим занятием и просто отдохните.
На работе вас ждет нелегкий день с неприятными сюрпризами. Конфликты с коллегами и начальством, козни ваших недругов и использование ваших идей могут выбить вас из колеи. Старайтесь сохранять спокойствие и находить компромисс. Вместе с тем, у вас будет и позитивный момент в этот день – в личных отношениях будет царить любовь и взаимопонимание. А одинокие представители знака даже смогут встретить своего любимого человека.
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