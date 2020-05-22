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Три знака зодиака, которые пострадают от влияние Новолуния больше всего

Сегодня, 07:18

Астрологический прогноз на сегодня, 22 мая 2020 года

Варвара Левская
Варвара Левская

Сегодня, 22 мая 2020 года, Луна находится в фазе "Новая Луна". Это 30 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Этот день удачный для подведения итогов, завершения дел. Любые начинания и новые проекты стоит перенести на более удачное время.

Астрология назвали три знака зодиака, которые пострадают от влияние Новолуния больше всего.

Гороскоп на сегодня: Весы

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Сегодня вас ждет нелегкий день, который совсем не подходит для решения важных рабочих вопросов. Поэтому, менять место работы, затевать серьезный разговор с начальством или подписывать важные документы, сегодня точно не стоит. Есть риск ввязаться в конфликт с незнакомыми людьми – старайтесь больше времени находиться в уединении и контролировать эмоции.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Новолуние негативно повлияет на ваш день, заставив вас делать неважную работу и общаться с неприятными людьми. Ваша прямолинейность и излишняя прямота в общении с начальником может спровоцировать проблемы на работе. Поэтому старайтесь не затевать сегодня никаких серьезных мероприятий. Большая вероятность ссор и недомолвок с близкими людьми. Постарайтесь максимально провести день наедине с собой и своими мыслями, займитесь творческим занятием и просто отдохните.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

На работе вас ждет нелегкий день с неприятными сюрпризами. Конфликты с коллегами и начальством, козни ваших недругов и использование ваших идей могут выбить вас из колеи. Старайтесь сохранять спокойствие и находить компромисс. Вместе с тем, у вас будет и позитивный момент в этот день – в личных отношениях будет царить любовь и взаимопонимание. А одинокие представители знака даже смогут встретить своего любимого человека.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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