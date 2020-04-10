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Три знака зодиака, которые преодолеют все неприятности

Астрологический прогноз на сегодня, 10 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:06

Сегодня, 10 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 17 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Скорпион. Это удачное время для принятия ответственных решений.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сегодня преодолеют все неприятности.

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Гороскоп на сегодня: Овен

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Представители этого знака зодиака сами создают свое счастье и успех, поэтому и преодолеть все неприятности у них получиться быстро и безболезненно. Упорство, настойчивость и трудолюбие помогут преодолеть все быстро и даже с выгодой для вас. Будьте терпимее и вооружитесь положительным настроением.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Вас ожидают препятствия и некоторые испытания, которые вы сможете преодолеть, если настроитесь на победу. Вам нужна будет поддержка близких людей – постарайтесь заручиться ею еще до "кризисного" периода. Терпение, упорство и выдержка помогут вам преодолеть любые неприятности. А еще у вас появится возможность избавиться от токсичного партнерства – не упустите этот шанс.

Гороскоп на сегодня: Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

У вас есть очень хорошее и сильное качество, которое сделает из вас настоящего победителя – трудолюбие. С ним вы сможете не только преодолеть все неприятности с работой, но еще и приумножить успех и прибыль. Кроме того, вы сможете решить и проблемы личного характера – главное, контролируйте слова и действия, чтобы не усугубить ситуацию.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как справиться с тревогой во время эпидемии коронавируса: полезные советы психолога.

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Источник: Сегодня
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