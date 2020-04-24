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Три знака зодиака, которые притягивают богатство

Астрологический прогноз на сегодня, 24 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:59

Сегодня, 24 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это третий лунный день, когда небесное светило находиться в знаке зодиака Телец. Сегодняшний день благоприятный для проведения различных финансовых операций и сделок. Вложение в ценные бумаги и дела с недвижимостью принесут хороший доход.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые притягивают богатство.

Гороскоп для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Вас по праву можно назвать магнитом для денег. Тельцы привыкли самостоятельно прокладывать себе путь вперед и у них это неплохо получается, даже если они не очень много прикладывают для этого усилий. Представители этого знака зодиака терпеливые и упорные, когда двигаются к своей цели. Это люди, которые любят стабильность и умеют ее достигать. Успех в карьерных делах у вас в кармане.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Представители этого знака зодиака уверенно и целенаправленно двигаются к достижению своей цели, не обращая внимания на преграды и попытки им помешать. Уверенны в своем успехе они его достигают, ведь других вариантов для Скорпиона не существует.

Скорпионы очень энергичны, сильны и трудолюбивы, что позволяет смело опередить конкурентов. Даже юным представителям этого знака удается достичь успехов в профессии, что уже говорить о взрослых. С годами прибыль Скорпионов только растет.

Гороскоп для Козерога

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Вы запрограммированы на счастье и богатство, а поэтому просто не можете не постичь его. Вам суждено стать богатым и успешным, поэтому просто примите все блага, которыми вас наделили. Но не стоит надеяться лишь на благосклонность судьбы – действуйте, ведь у вас для этого есть много причин и возможностей.

Козероги – прирожденные карьеристы, которые готовы жить работой и заполнять ею каждую свободную минуту. Вам не нужна удача, ведь вы сами создаете свое будущее, поэтому полный вперед.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как устроить идеальное свидание на карантине для каждого знака зодиака.

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Источник: Сегодня
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