Три знака зодиака, которые сегодня готовы бороться за свои идеи

Астрологический прогноз на сегодня, 23 февраля 2020

23 февраля Луна находится в фазе "Новая Луна (наступит 23.02.2020 в 17:34)". Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы.

Способности к умственной концентрации в этот лунный день несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.

Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений

Астрологи назвали три знака зодиака, которые готовы бороться за свои идеи.

Гороскоп на сегодня: Весы

Звезды говорят о том, что человек готов бороться за себя, свои идеи и начинания, даже если ему придется рисковать. У Весов проявляется выраженная импульсивность и безрассудная храбрость. Они больше не желают занимать нейтральную позицию, поэтому реагируют на все незамедлительно, не рассуждая и не раздумывая.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Астрологи сообщают о стремление к идеалу, доброжелательном отношении к людям. Водолеи стремятся реализовать свой творческий потенциал. Они ищут единомышленников для создания собственного дела или совместной работы над заданием.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Звезды обозначают счастливый период, радость, удачу, наслаждение всеми благами жизни. Сейчас Близнецы находятся в гармонии со Вселенной. Они счастливы, общительны, оптимистично смотрят на события.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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