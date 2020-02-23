Три знака зодиака, которые сегодня готовы бороться за свои идеи
Астрологический прогноз на сегодня, 23 февраля 2020
23 февраля Луна находится в фазе "Новая Луна (наступит 23.02.2020 в 17:34)". Это 30-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы.
Способности к умственной концентрации в этот лунный день несколько ослаблены, воображение то и дело стремится увлечь наше сознание в мир иллюзий, поэтому любые требующие конкретики дела с трудом находят свое воплощение в реальности.
Лучше потратить это время на активный отдых, увлекательное путешествие или посвятить себя искусству. Правда, юридические вопросы или дела, связанные с вложением денег, идут без особых осложнений
Астрологи назвали три знака зодиака, которые готовы бороться за свои идеи.
Звезды говорят о том, что человек готов бороться за себя, свои идеи и начинания, даже если ему придется рисковать. У Весов проявляется выраженная импульсивность и безрассудная храбрость. Они больше не желают занимать нейтральную позицию, поэтому реагируют на все незамедлительно, не рассуждая и не раздумывая.
Астрологи сообщают о стремление к идеалу, доброжелательном отношении к людям. Водолеи стремятся реализовать свой творческий потенциал. Они ищут единомышленников для создания собственного дела или совместной работы над заданием.
Звезды обозначают счастливый период, радость, удачу, наслаждение всеми благами жизни. Сейчас Близнецы находятся в гармонии со Вселенной. Они счастливы, общительны, оптимистично смотрят на события.
Как работают звездные астрологи – смотрите видео:
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