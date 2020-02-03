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Три знака зодиака, которые сегодня неожиданно разбогатеют

Астрологический прогноз на сегодня, 3 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:38
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 03 февраля 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 11 лунный день, где небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Это очень благоприятное время для проведения финансовых операций и различных сделок. В то же время может проявиться лень, а желание комфорта и уюта и вовсе повлияют на ваше нежелание выходить из дому. Постарайтесь сегодня отдохнуть как следует.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

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Гороскоп на сегодня: Тельцы

Вы много и упорно работали, поэтому заслужили повышения и должности, и оклада. В вашей жизни начинается белая полоса и удача в карьерной лестнице, которая повлечет за собой и улучшение материального состояния.

Гороскоп на сегодня: Львы

Пока рабочие процессы немного притормозили, вам удастся найти другие дополнительные источники дохода. Есть вероятность, что они вас так увлекут, что станут вашим основным и очень плодотворным занятием. Ваше материальное состояние будет на высоте.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Звезды говорят, что вы – счастливчик и для того, чтобы получить желаемое, вам даже не нужно будет напрягаться. Ждите сегодня повышения, прибавки и лояльного отношения начальства. А если вы задумываетесь о собственном бизнесе, то сейчас самое подходящее для этого время.

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Источник: Сегодня
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