Три знака зодиака, которые сегодня ожидает счастье

Астрологический прогноз на сегодня, 24 февраля 2020

24 февраля Луна находится в фазе "Новая Луна". Это второй лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Рыбы.

Этот день – хороший для работы людей искусства, творческих профессий (поэтов, музыкантов, художников). Если вы давно хотели заняться благотворительной деятельностью, то сейчас для этого самый подходящий момент.

Это время также благоприятно для налаживания контактов с руководством заводов, с должностными лицами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня ждет счастье.

Гороскоп на сегодня: Овен

Звезды говорят открытости души ко всему новому, душевной гармонии и комфорта. Гороскоп указывает на то, что счастье стоит у дверей этого знака зодиака. Астрологи считают, что в этот день нужно выдворить из жизни всю печаль, уныние, злость, страхи.

Гороскоп на сегодня: Телец

Звезды говорят о том, что Тельцы – очень талантливы и могут предаваться горячо любимому делу со всем энтузиазмом. Но гороскоп в этот день напоминает о собственной система ценностей этого знака зодиака и собственном представление о нормах морали, чтобы быть счастливыми.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Гороскоп символизирует успех в задуманных делах при помощи гениальной интуиции. В жизни этого знака вообще есть ощущение постоянного предчувствия, нужно это использовать, чтобы быть счасливыми.

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Звезды говорят о том, что Близнецы предпочитают полагаться именно на воображение, а не доводы разума, частенько создается впечатление, будто такой человек не от мира сего. Он постоянно находится в своих мыслях и мечтаниях.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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