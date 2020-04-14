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Три знака зодиака, которые сегодня станут счастливее

Астрологический прогноз на сегодня, 14 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:16

Сегодня, 14 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 21 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Козерог. День подходит для творческой и физической активности. Сегодня удачно будет выполняться коллективная работа, можно планировать всевозможные поездки или путешествия.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые сегодня станут счастливее.

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Гороскоп на сегодня: Овен

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Наступает хороший период, когда вы перестанете переживать и начнете получать плоды своей работы. Вы сможете взять все под контроль и получить не только материальную выгоду, а и душевное тепло. Получите приятный подарок.

Гороскоп на сегодня: Дева

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Сегодняшний день будет насыщен общением и приятными новостями, которые подарят вам незабываемые впечатления. Кроме того, у вас появится возможность улучшить свое материальное положение, получив интересное предложение о сотрудничестве.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Вы сможете вернуть душевное равновесие и гармонию в свою жизнь. Все это станет результатом вашей работы над собой и в качестве приятного бонуса получите высокую самооценку и уверенность в своих силах. Новые отношения и знакомства также будут удачными.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем психологи назвали пять правил безопасности: как ужиться под одной крышей родителям и детям.

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Источник: Сегодня
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