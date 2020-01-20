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Три знака зодиака, которые сегодня встретят любовь всей своей жизни

Астрологический прогноз на сегодня, 20 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:29
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 20 января 2020 года, луна находится в знаке Стрелец и стадии убывающая луна. 26 лунный день идеальный для решения вопросов, связанных с юриспруденцией и другими правовыми вопросами. В этот период легко можно отправляться в различные путешествия и командировки.

Чтобы полюбить кого-то, важно научиться любить себя, заверяет Наталья Холоденко – смотрите видео:

Вместе с тем, астрологи говорят, что трем знакам зодиака сегодня повезет встретить любовь всей своей жизни.

Гороскоп на сегодня: Тельцы

Сегодня вы можете встретить человека, которого полюбите с первого взгляда. Не старайтесь казаться кем-то другим, с несвойственными вам привычками и поведением. Будьте собой, постарайтесь расслабиться и вести себя естественно.

Гороскоп на сегодня: Девы

Хороший день, чтобы выйти из четырех стен, широко раскрыть свои глаза и сердце. Нарядитесь так, чтобы вы себе нравились и отправляйтесь в кафе, на прогулку в парк, музей, кино или просто побродите по улицам любимого города. Не пытайтесь спрятаться от реальности с помощью книг или наушников. Доверьтесь миру и вы встретите сегодня человека, который перевернет вашу жизнь и сделает ее лучше. Будьте более безрассудны, чем всегда.

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Гороскоп на сегодня: Весы

У вас сегодня начался период, когда вы получаете максимальное удовольствие от жизни. И это как раз то состояние, которое вам необходимо, чтобы встретить настоящую любовь и полностью отдаться чувствам. Наслаждайтесь приятной компанией, впитывайте в себя весь романтизм ситуации и будьте счастливы.

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Источник: Сегодня
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