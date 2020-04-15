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Три знака зодиака, которые встретят любовь всей своей жизни

Астрологический прогноз на сегодня, 15 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:13

Сегодня, 15 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Третья четверть". Это 22 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Этот день идеально подходит для умственной и творческой работы. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний.

Астрологи назвали три знака зодиака, которые встретят любовь всей своей жизни.

Гороскоп на сегодня: Тельцы

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Сейчас начинается период, когда вы на второй план переносите материальные мысли, а на первый – духовные. Чувства для вас обретают жизненно необходимое значение. Все важные рабочие вопросы перенесите лучше на май, а сейчас отдайтесь чувствам и любви, которая вас поджидает. Обязательно обращайте внимание на новых знакомых и их отношение к вам – среди них может оказаться ваша потенциальная любовь.

Гороскоп на сегодня: Весов

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Чтобы окунуться в новые чувства, вам необходимо завершить предыдущие или же вывести их на другой уровень – сегодня подходящее время. Не флиртуйте и не зовите никого на свидание, если уже находитесь в отношениях. А если одиноки – наоборот, с головой окунайтесь в отношения. Романтические чувства сегодня будут владеть всеми вашими мыслями.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Представители этого страстного знака зодиака легко влюбляются и полностью погружаются в свои чувства. Для тех, кто находится в поиске любимого человека, сегодняшний день принесет удачу. А Стрельцов в отношениях ждут события, которые заставят ваше сердце биться чаще и выведут ваши отношения на другой уровень.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как справиться с тревогой во время эпидемии коронавируса: полезные советы психолога.

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Источник: Сегодня
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