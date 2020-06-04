Три знака зодиака, которых называют самыми опасными
Астрологический прогноз на сегодня, 4 июня 2020 года
Сегодня, 4 июня 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 13 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Скорпион. В этот день можно смело браться за новые дела, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и брать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными и легко выполнимые.
Астрологи назвали три самые опасные знаки зодиака.
Представители этого знака зодиака становятся победителями по жизни. И если он вступает с кем-либо в конфликт, то однозначно побеждает, не оставляя никому шансов. Астрологи говорят, что у Овнов есть очень отрицательная черта – разрушительность.
Они всегда слишком уверенны в себе и готовы к атаке. Представители этого знака умеют привлечь внимание к своей персоне и часто этим пользуются. Будьте особенно внимательны с женщинами-Львами, которые просто излучают сексуальность и уверенность в себе.
Представители этого знака зодиака очень жесткие люди, которые могут быть еще и очень дерзкими. Очень часто могут что-то пообещать, но не выполнить этого. Скорпионы умны и точно знают, как надавить на больное место.
Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:
Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное