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Три знака зодиака, которых называют самыми опасными

Сегодня, 07:21

Астрологический прогноз на сегодня, 4 июня 2020 года

Сегодня, 4 июня 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 13 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Скорпион. В этот день можно смело браться за новые дела, разрабатывать бизнес-планы новых проектов и брать на себя всевозможные обязательства, которые окажутся посильными и легко выполнимые.

Астрологи назвали три самые опасные знаки зодиака.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Представители этого знака зодиака становятся победителями по жизни. И если он вступает с кем-либо в конфликт, то однозначно побеждает, не оставляя никому шансов. Астрологи говорят, что у Овнов есть очень отрицательная черта – разрушительность.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Они всегда слишком уверенны в себе и готовы к атаке. Представители этого знака умеют привлечь внимание к своей персоне и часто этим пользуются. Будьте особенно внимательны с женщинами-Львами, которые просто излучают сексуальность и уверенность в себе.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Представители этого знака зодиака очень жесткие люди, которые могут быть еще и очень дерзкими. Очень часто могут что-то пообещать, но не выполнить этого. Скорпионы умны и точно знают, как надавить на больное место.

Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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