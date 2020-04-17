Три знака зодиака, которых поджидает опасность

Астрологический прогноз на сегодня, 17 апреля 2020 года

Сегодня, 17 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 24-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. День относительно пассивный и нейтральный. Старайтесь не конфликтовать и не общаться на повышенных тонах. Новые проекты лучше не начинайте, а завершите начатые.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых поджидает опасность.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

У вас может оказаться довольно напряженным и даже опасным конец апреля. Несмотря на то, что у вас будут возможности подняться вверх по карьерной лестнице, на каждом шагу вас будет ждать сопротивление. Поэтому, чтобы добиться своей цели, вам придется очень хорошо поработать.

Могут возникнуть проблемы с деньгами, поэтому откажитесь пока от дорогих покупок – сейчас для них не подходящее время. С инвестициями будьте аккуратнее и все тщательно продумывайте.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака Фото: Сегодня

Вы сами будете создавать себе проблемы, превратив себя в марионетку в руках начальства. Поэтому старайтесь искать выгодные возможности и новые источники дохода, чтобы ни от кого не зависеть.

Тем Ракам, у кого нет пары, нужно быть предельно аккуратными с новыми знакомствами. Возможны плохие партии для вас, поэтому не раскрывайтесь перед человеком, пока лучше его не узнаете.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

В конце апреля у вас, вероятнее всего, будет активный, а от этого и тяжелый период. У вас будет мало энергии и сил на то, чтобы переделать все, что запланировали. Бытовые и семейные хлопоты будет легче решить, чем рабочие вопросы. Укрепите здоровье с помощью правильного питания и спорта.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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