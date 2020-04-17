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Три знака зодиака, которых поджидает опасность

Астрологический прогноз на сегодня, 17 апреля 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:57

Сегодня, 17 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 24-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. День относительно пассивный и нейтральный. Старайтесь не конфликтовать и не общаться на повышенных тонах. Новые проекты лучше не начинайте, а завершите начатые.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых поджидает опасность.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

У вас может оказаться довольно напряженным и даже опасным конец апреля. Несмотря на то, что у вас будут возможности подняться вверх по карьерной лестнице, на каждом шагу вас будет ждать сопротивление. Поэтому, чтобы добиться своей цели, вам придется очень хорошо поработать.

Могут возникнуть проблемы с деньгами, поэтому откажитесь пока от дорогих покупок – сейчас для них не подходящее время. С инвестициями будьте аккуратнее и все тщательно продумывайте.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Вы сами будете создавать себе проблемы, превратив себя в марионетку в руках начальства. Поэтому старайтесь искать выгодные возможности и новые источники дохода, чтобы ни от кого не зависеть.

Тем Ракам, у кого нет пары, нужно быть предельно аккуратными с новыми знакомствами. Возможны плохие партии для вас, поэтому не раскрывайтесь перед человеком, пока лучше его не узнаете.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

В конце апреля у вас, вероятнее всего, будет активный, а от этого и тяжелый период. У вас будет мало энергии и сил на то, чтобы переделать все, что запланировали. Бытовые и семейные хлопоты будет легче решить, чем рабочие вопросы. Укрепите здоровье с помощью правильного питания и спорта.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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