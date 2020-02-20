Три знака зодиака, которых сегодня ожидает конфликт

Астрологический прогноз на сегодня, 20 февраля 2020

20 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 28-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей.

День подойдет для научной и интеллектуальной работы, а также работы, связанной с обществом (психологии, социологии, астрологии), новыми общественными течениями.

Период хорош для людей, имеющих дело с электричеством, электроникой, новыми технологиями, для изобретателей.

Время очень благоприятно для общения с единомышленниками, друзьями по интересам.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ожидает конфликт.

Гороскоп на сегодня: Рак

Звезды пророчат в этот день разъяснение, прояснение ситуации, некую свежую струю, благодаря которой вдруг открывается истинный смысл происходящего, и даже самое запутанное дело становится простым и понятным. Чаще всего, однако, это происходит через конфликт, скандал или резкий разговор. Поэтому гороскоп следует воспринимать как предостережение, совет подготовиться к неизбежному конфликту или же не оттягивать его начало, чтобы он послужил, наконец, к прояснению сути дела.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Гороскоп говорит о неспособности выбрать один из нескольких вариантов решения. Это и нерешительность, отсутствие уравновешенности и ясного понимания ситуации. Кроме того, звезды предупреждают о холоде отчуждения, острых дискуссиях, резкие и дерзких выводах, злых языках и едкой иронии. Также гороскоп предвещает ссору, конфликт, яростную полемику и тщательно спланированную подлость.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Звезды указывает на динамичное и целеустремленное продвижение к собственной цели; активность, проницательность, объективность, четкость в понимании и видении цели. Возможными негативными аспектами являются легкомысленность и склонность к недооценке последствий. Чтобы добиться желаемого результата, нужно действовать строго по правилам, каких может требовать ситуация и не выходить за рамки дозволенного. Не стоит ни в чем хитрить или искать нечестные способы решения проблем.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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