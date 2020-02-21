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Три знака зодиака, которых сегодня ожидает награда

Астрологический прогноз на сегодня, 21 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:59

21 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 28-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Водолей.

Это – один из самых благоприятных дней. Энергетика этих лунных суток очень гармонична. Главное не нарушить ее гармоничность своим поведением.

Надо поддерживать у себя приподнятое настроение и постараться, чтобы мысли и намерения были добрыми. Нельзя производить действия, направленные даже на малейшее разрушение.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ожидает награда.

Гороскоп на сегодня: Лев

Звезды символизирующая период процветания и благополучия, а также проявление щедрости и великодушия.

Гороскоп говорит о том, что вас ждет финансовый успех, изобилие и стабильность, идущие рука об руку с душевной гармонией и равновесием. Вы будете довольны жизнью и своими достижениями, однако не забывайте помогать тем, кто этим обделен.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

День означает, что вам ожидает успех и вознаграждение за его труды, однако не сейчас, а несколько позже. Семена уже посеяны, и со временем дадут свои плоды, пока же надо набраться терпения и упорно трудиться.

Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Звезды говорят о том, что вы много работали и со временем можете рассчитывать на хороший доход. Вас ждет финансовый успех, рост вашего бизнеса или предприятия, повышение уровня жизни. Осталось лишь немного подождать и продолжать прилагать усилия в том же направлении.

Гороскоп на сегодня: Овен

День символизирует достойную награду за упорный, повседневный труд.

Звезды говорят, что вам не понаслышке знакомы такие слова, как усердие, трудолюбие, мастерство. Вы – профессионал, у вас есть знания и опыт, которые позволяют вам уверенно справляться со своими рабочими делами. Кроме того, вы умеете правильно организовать свой труд, дисциплинированы и внимательны к мелочам.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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