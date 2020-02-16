Три знака зодиака, которых сегодня ждет любовь

Астрологический прогноз на сегодня, 16 февраля 2020

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

16 февраля Луна находится в фазе "Третья четверть". Это 23-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

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День отведен под отдых, под работу не тела, но духа. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях.

День дружеского участия.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет любовь.

Гороскоп на сегодня: Рак

День говорит о том, что в ваших отношениях все идет по наилучшему сценарию: ваш любимый человек отвечает вам взаимностью. Если же вы пока еще не знаете о его чувствах, вам осталось лишь немного подождать, чтобы в этом убедиться. Звезды говорит о том, что у ваших отношений прочная основа, а значит, они имеют все шансы оказаться долгими и счастливыми.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

День предсказывает наступление в жизни светлого, позитивного, благоприятного периода.

Вам будет чему порадоваться и какие победы отпраздновать. Звезды предвещают вам благополучие, гармонию в душе и в отношениях с близкими вам людьми.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

День символизирует пресыщение от успехов, материальных или иных благ и вообще – от самой жизни.

Звезды говорят о том, что в жизни много хорошего, однако вы не склонны это замечать. Одни подарки судьбы вы воспринимаете как должное, другие "не в вашем вкусе", а третьи вам просто приелись.

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