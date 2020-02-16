Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которых сегодня ждет любовь

Астрологический прогноз на сегодня, 16 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:49
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

16 февраля Луна находится в фазе "Третья четверть". Это 23-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также:
Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

День отведен под отдых, под работу не тела, но духа. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях.

День дружеского участия.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет любовь.

Гороскоп на сегодня: Рак

День говорит о том, что в ваших отношениях все идет по наилучшему сценарию: ваш любимый человек отвечает вам взаимностью. Если же вы пока еще не знаете о его чувствах, вам осталось лишь немного подождать, чтобы в этом убедиться. Звезды говорит о том, что у ваших отношений прочная основа, а значит, они имеют все шансы оказаться долгими и счастливыми.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

День предсказывает наступление в жизни светлого, позитивного, благоприятного периода.

Вам будет чему порадоваться и какие победы отпраздновать. Звезды предвещают вам благополучие, гармонию в душе и в отношениях с близкими вам людьми.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

День символизирует пресыщение от успехов, материальных или иных благ и вообще – от самой жизни.

Звезды говорят о том, что в жизни много хорошего, однако вы не склонны это замечать. Одни подарки судьбы вы воспринимаете как должное, другие "не в вашем вкусе", а третьи вам просто приелись.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Песочная шарлотка с яблоками: рецепт с фото пошагово и видео
Собчак ужаснула сеть
Собчак ужаснула сеть "истинным лицом" (видео)
В сети показали фото Ани Лорак до пластики
В сети показали фото Ани Лорак до пластики

Популярные статьи

Вчера, 10:47Fun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

Вчера, 09:50Техно

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

Вчера, 09:33Fun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

Вчера, 08:59Fun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 08:58Fun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

14 февраляFun

Сретение Господне у восточных христиан 2020: дата, традиции, приметы

14 февраляEvents

Поздравления с Днем святого Валентина: яркие открытки, проза и стихи

14 февраляТехно

Разрушен главный миф об Apple macOS: результаты потрясли экспертов

13 февраляШоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили рождение третьего ребенка: милейшие фото

13 февраляСтиль

Естественность и экстрим: модные цвета волос сезона весна-лето 2020

13 февраляFun

Поздравления с Днем святого Валентина: короткие стихи и лучшие валентинки

13 февраляFun

13 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

13 февраляШоу-бизнес

В семье Сергея и Снежаны Бабкиных случилось несчастье

13 февраляFun

14 февраля: какой праздник и самые важные приметы дня

13 февраляШоу-бизнес

"Матери больно на это смотреть": дочь Любови Успенской удивила новым поступком

13 февраляТехно

Срочно избавьтесь: найдены 17 опасных приложений для Android

Новости партнеров

Фатальные съемки сериала
Фатальные съемки сериала "Сваты", правду скрыть не удалось
Тренд в прическах на 2020 год
Тренд в прическах на 2020 год
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
"Я всегда буду живая": экс-муж Заворотнюк рассказал о ее молитве
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
Как выглядели Лорак, Ротару и Лобода до пластики
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Названы женские имена, которые больше всего нравятся мужчинам
Ученые: дневной сон опасен для жизни
Ученые: дневной сон опасен для жизни
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі
Ведуча «Орел і Решка» стала посміховиськом в новому образі