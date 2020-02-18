Три знака зодиака, которых сегодня ждет позитив

Астрологический прогноз на сегодня, 18 февраля 2020

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

18 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 25-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

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Это время благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет позитив.

Гороскоп на сегодня: Телец

В вашей жизни есть место настоящей дружбе, любви, счастливой семье. Это – ваш фундамент, залог уверенности в завтрашнем дне, гармонии в душе и будущих успехов.

Звезды говорят о позитивных события в вашей жизни, которые придут к вам из прошлого. Это может быть встреча с бывшим знакомым или денежный перевод за старый проект. Небеса сулят вам счастливые перемены, стабильность и процветание, в основе которых лежат ваши крепкие родственные или дружеские связи.

Гороскоп на сегодня: Дева

Перед вашими ногами лежит весь мир с его заманчивыми предложениями, перспективами и соблазнами. Одна мечта интереснее другой. Однако на чем остановить свой выбор? В какую сторону идти?

Звезды свидетельствуют о том, что вы находитесь на распутье. Ваши желания слишком сильны и их слишком много, чтобы сейчас вы могли сделать окончательный выбор. Тем не менее, со временем сделать его все равно придется. И поскольку он во многом определит ваш дальнейший путь, очень важно, чтобы это было взвешенное, обдуманное, позитивное решение, а не сиюминутная прихоть.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Звезды говорят о том, что вы будете очень довольны и горды своими достижениями. Трудности позади, и уже совсем скоро вы сможете насладиться процветанием и плодами своих трудов. Вас ожидает успех, благополучие, изобилие, исполнение самых заветных желаний, и все это будет являться причиной удивительного чувства умиротворения и довольства в вашей душе.

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