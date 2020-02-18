Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которых сегодня ждет позитив

Астрологический прогноз на сегодня, 18 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:01
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

18 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 25-й лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Стрелец.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также:
Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

Это время благоприятствует решению юридических проблем, началу судебного разбирательства, подаче рапортов, заявлений, а также началу сотрудничества с зарубежными фирмами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет позитив.

Гороскоп на сегодня: Телец

В вашей жизни есть место настоящей дружбе, любви, счастливой семье. Это – ваш фундамент, залог уверенности в завтрашнем дне, гармонии в душе и будущих успехов.

Звезды говорят о позитивных события в вашей жизни, которые придут к вам из прошлого. Это может быть встреча с бывшим знакомым или денежный перевод за старый проект. Небеса сулят вам счастливые перемены, стабильность и процветание, в основе которых лежат ваши крепкие родственные или дружеские связи.

Гороскоп на сегодня: Дева

Перед вашими ногами лежит весь мир с его заманчивыми предложениями, перспективами и соблазнами. Одна мечта интереснее другой. Однако на чем остановить свой выбор? В какую сторону идти?

Звезды свидетельствуют о том, что вы находитесь на распутье. Ваши желания слишком сильны и их слишком много, чтобы сейчас вы могли сделать окончательный выбор. Тем не менее, со временем сделать его все равно придется. И поскольку он во многом определит ваш дальнейший путь, очень важно, чтобы это было взвешенное, обдуманное, позитивное решение, а не сиюминутная прихоть.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Звезды говорят о том, что вы будете очень довольны и горды своими достижениями. Трудности позади, и уже совсем скоро вы сможете насладиться процветанием и плодами своих трудов. Вас ожидает успех, благополучие, изобилие, исполнение самых заветных желаний, и все это будет являться причиной удивительного чувства умиротворения и довольства в вашей душе.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Велосипедистка дня: невероятная красавица с интригующим ником!
Тренд в прическах на 2020 год
Тренд в прическах на 2020 год
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
Врожденная мутация: жена Бибера показала последствия болезни
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой
5 любопытных фактов о детях, родившихся зимой

Популярные статьи

Вчера, 17:24Fun

Девушка уронила кольцо в раковину: спустя 47 лет его нашли на другом конце света

Вчера, 17:05Events

Когда переводят часы на летнее время в Украине в 2020 году

Вчера, 15:11Шоу-бизнес

50-летняя Дженнифер Лопес восхитила фигурой в мини-бикини

Вчера, 14:38Техно

Сколько стоит PlayStation 5: Sony вынуждена поднять цену

Вчера, 14:21Fun

17 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:03Техно

Первую партию Xiaomi Mi 10 раскупили за 60 секунд

16 февраляШоу-бизнес

Сергей Притула обвинил Тину Кароль в нечестном голосовании на Нацотборе: детали скандала

16 февраляШоу-бизнес

Вокруг финалиста Нацотбора на "Евровидение-2020" разгорелся громкий скандал: все подробности

16 февраляТехно

Nikola Badger: "убийца" Tesla Cybertruck оказался красивее и мощнее

16 февраляПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 февраля: все знаки зодиака

15 февраляСтиль

Назад в 70-е: что мы будем носить этой весной

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день

15 февраляТехно

Пожиратели батареи: ТОП-5 худших приложений для Android в 2020 году

15 февраляFun

Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

15 февраляFun

15 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

15 февраляFun

Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

Новости партнеров

Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Тушеная рыба в духовке с овощами: рецепт с фото и видео
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Пять предметов мебели, которые лучше никогда не иметь в квартире
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Подруга защитника Аякса поражает своей красотой
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком
Настя Каменських здивувала шанувальників фото з животиком
Уделать Волочкову: Астафьева растянулась в экстремальном наряде
Уделать Волочкову: Астафьева растянулась в экстремальном наряде
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Путь к успеху: что прошлось пройти Олегу Виннику
Сєдокова здивувала мережу пляжним фото
Сєдокова здивувала мережу пляжним фото