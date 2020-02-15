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Три знака зодиака, которых сегодня ждут трудности

Астрологический прогноз на сегодня, 15 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:34
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

15 февраля Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 22 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Скорпион.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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В этот день необходимо заниматься творческой, интеллектуальной работой, требующей энтузиазма.

В эти дни есть возможность решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым нет прямого доступа.

Этот период подойдет для углубленных исследований

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут трудности.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Этот день сообщает об успешном завершении какого-либо проекта или плана, что приносит чувство удовлетворения и покоя. Но для достижения финансового благополучия необходимо сочетать несколько видов заработка.

Гороскоп на сегодня: Весы

День говорит о крахе проекта или сделки из-за форс-мажорных обстоятельств. Звезды пророчат убытки или прекращение поступления средств из дополнительных источников доходов.

Гороскоп на сегодня: Козерог

В сфере работы, дел и карьеры день символизирует значительные (иногда и непреодолимые) трудности, застой, отсутствие перспектив. Дело не может сдвинуться с мертвой точки, потому что силы иссякли. Продолжать дальше нет смысла, потому что слабость может в итоге привести к полному краху. В финансовой сфере убытков нет, но нет и прибыли.

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