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Три знака зодиака, которых ждет невероятный финансовый успех

Сегодня, 07:19

Астрологический прогноз на сегодня, 17 июня 2020 года

Сегодня, 17 июня 2020 года, Луна находится в убывающей фазе. Это 26 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Это будет сложный и даже критический день. Вам нужно постараться воздержаться от слишком активной деятельности абсолютно во всех областях.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет невероятный финансовый успех.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Вам сегодня принесут хороший доход те дела, которые вы сделали раньше. Старайтесь не афишировать свои заработки, дабы не спровоцировать разговоры за спиной. Но все, к чему вы приложите свою руку, на этой неделе будет иметь невероятный финансовый успех.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

У вас очень скоро завершиться рабочий проект или задачи и вы получите за них хорошую плату. Будьте активными, энергичными – и вы сможете получить хороший заработок за свои труды. Все вопросы с возмещениями, страховыми выплатами, алиментами и другими финансовыми вопросами вам удастся решить в свою пользу.

Гороскоп для Водолей

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Приложив усилия и став активнее, вы сможете решить многие финансовые вопросы. С учетом ретроградной Венеры и убывающей Луны, рекомендуется потратить свои силы на завершение начатых дел. От них вы уже можете рассчитывать на хороший доход.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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