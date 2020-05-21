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Три знака зодиака, которых ждет незабываемое романтическое приключение

Астрологический прогноз на сегодня, 21 мая 2020 года

Анна Ковпак , Варвара Левская
Сегодня, 07:10

Сегодня, 21 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 29 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Это будет довольно сложный день, связанный с понижением энергии и общего жизненного тонуса организма. Большая вероятность возникновения депрессивного состояния, различных травм и обманов.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет незабываемое романтическое приключение.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

У вас может очень скоро случится бурный роман, который поглотит все ваши мысли и внимание. Но для этого вам необходимо научиться справляться со своими эмоциями. Вы встретите удивительного человека, который сможет покорить вас при первом же взгляде. Вам важно проявить себя с лучшей стороны, чтобы этот человек обратил на вас внимание.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Для вас май будет довольно положительным временем и удача будет сопутствовать вам во всех делах, в романтических в том числе. Сейчас вы выглядите гораздо привлекательнее и соблазнительнее, чем обычно. Романтические встречи и знакомства будут случатся с вами чуть ли не каждый день. Но в конце весны вас ждет не просто романтическое приключение, а встреча с любовью всей вашей жизни.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Вы не сразу поймете, что встретили своего человека из-за того, что это может быть ваш знакомый. Он может открыться вам с другой стороны и просто покорить ваше сердце, вы поменяете к нему свое отношение и ваше романтическое приключение начнется. Но, как говорят звезды, вас ждет все же романтическое приключение, а не серьезные отношения. Несмотря на то, как сложатся ваши отношения, успейте насладиться приятными моментами.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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