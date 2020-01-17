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Три знака зодиака, которых ждет сегодня плодотворный день

Астрологический прогноз на сегодня, 17 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:27
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 17 января 2020 года, луна находится в знаке Весы. Это 23 лунный день, который будет довольно противоречивым. В этот день могут проявиться зависть и ревность со стороны партнеров. Новых дел сегодня лучше не начинать, а все важные проекты выполняйте с максимальной осторожностью.

Все, что нужно знать про год Крысы – смотрите видео:

Астрологи рассказали, каких трех знаков зодиака ждет сегодня, 17 января 2020 года, плодотворный день.

Гороскоп на сегодня: Овен

Сегодня ваша общительность и эрудированность сыграют вам на руку. Сможете проявить себе и показать начальству с наиболее выгодной стороны. Новых проектов лучше не брать, но если предложат повышение – обязательно соглашайтесь. У вас сейчас очень плодотворный период на работе.

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Гороскоп на сегодня: Водолей

Идеальный день для плодотворной работы дома. Пока вы зарабатывали деньги и пропадали днями на работе, ваши домашние дела перешли в стадию запущенности. Срочно берите все в свои руки и наводите порядок. Вас ожидает успех.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Сегодня вас ждет плодотворный период для творческих дел. Идеально для этого будет все – время, желание, место и настрой. Сможете воплотить в жизнь свою мечту и получить от этого колоссальное удовольствие.

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Источник: Сегодня
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