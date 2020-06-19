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Три знака зодиака, которых ждет судьбоносная встреча

Сегодня, 07:54

Астрологический прогноз на сегодня, 19 июня 2020 года

Сегодня, 19 июня 2020 года, Луна находится в убывающей фазе. Это 28-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Близнецы. Благоприятный день для различных дел: от покупки новой машины до ремонта квартиры. Прислушайтесь к себе, своим желаниям и займитесь здоровьем.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет судьбоносная встреча.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Звезды рекомендуют вам переключить свое внимание с дел рабочих на дела любовные. Вам необходимы положительные перемены, ведь вы слишком долго были обычным наблюдателем. Судьба готовит вам две судьбоносные встречи – для души и временный роман. Поэтому постарайтесь не ошибиться, поняв чего хотите именно вы.

Гороскоп для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Вас ожидает судьбоносная встреча, которая может вам не понравится. Это может быть человек, из-за которого у вас в жизни происходят тяжелые или странные вещи. И все же эта встреча поможет вам выяснить все, что необходимо, чтобы двигаться дальше. Главное, распознать манипулятора сразу и не позволить ему войти в вашу жизнь.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Вас ожидает важный период в жизни, когда одна встреча может поменять все. Человек, с которым вы познакомитесь, будет любить, оберегать и заботиться. Поэтому не упускайте его. Но не забывайте и про свои желания – только так можно остаться по-настоящему счастливым человеком.

Все, что важно знать о гороскопе на 2020 год – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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