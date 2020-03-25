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Три знака зодиака, которых ждет удачный день

Астрологический прогноз на сегодня, 25 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:10

Сегодня, 25 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это второй лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. Сегодня лучше отказаться от важных переговоров или заключения договоров, есть риск все сорвать. Остерегайтесь сегодня огня и острых предметов. Хорошо будет заняться сегодня физическими упражнениями и перейти на здоровое питание.

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Астрологи назвали три знака зодиака, кого сегодня ждет удачный день.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Будьте предельно аккуратными с различными электроприборами. Но удачными будут различные переговоры по рабочим вопросам, а также по семейным делам. Вечер проведите с любимым человеком – это наполнит вас положительными эмоциями и подарит хорошее настроение.

Гороскоп на сегодня: Дева

Найдите себе занятие, которое приносит вам удовольствие. Удачным также будет решение дел по дому и семейных вопросов. К вечеру почувствуете себя самым счастливым и удачливым человеком, у вас появится силы свернуть горы. Воспользуйтесь этим.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Будете сегодня целый день в отличном настроении и желании переделать всю работу. Положительные мысли будут преобладать, поэтому и настроение будет хорошее. Вечером обязательно уделите себе время и проведите любимые бьюти-процедуры.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как справиться с тревогой во время эпидемии коронавируса: полезные советы психолога.

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Источник: Сегодня
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