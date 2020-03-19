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Три знака зодиака, которых ждет внезапное богатство

Астрологический прогноз на сегодня, 19 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:04

Сегодня, 19 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 25 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Это хороший день для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждет внезапное богатство

Гороскоп на сегодня: Овен

Вас ожидают денежные поступления в крупных размерах. Это может стать неожиданностью для вас, но, конечно же, приятной. Звезды не рекомендуют пускаться во все тяжкие и тратить все деньги – большую сумму лучше вложить в бизнес, который вы считаете прибыльным.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Вы можете получить неожиданную, но такую нужную прибыль. Постарайтесь не потратить все деньги на развлечения, но вы несомненно должны порадовать себя приятной покупкой. Звезды не советуют брать кредит или давать деньги в долг.

Гороскоп на сегодня: Водолей

У вас в этом месяце ожидается хорошая прибыль. Но она не упадет на вас с неба – придется хорошенько потрудиться. Но вам это в радость, ведь вы не любите сидеть, сложа руки. Настоящий взлет будет у тех Водолеев, кто связан с творчеством.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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