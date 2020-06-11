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Три знака зодиака, которых ждут неприятности

Сегодня, 07:19

Астрологический прогноз на сегодня, 11 июня 2020 года

Сегодня, 11 июня 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 20-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. День отлично подходит для различных практик, направленных на очищение и тренировку силы духа. Желательно уединение, так как нахождение в коллективе чревато конфликтами.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых ждут неприятности.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Вам необходимо сегодня исключить общение с энергетическими вампирами, иначе вам не хватит ни сил, ни желания на какую-либо работу. Рядом могут появится токсичные люди, которые будут всячески вам вредить. Поэтому, во избежание конфликтов и неприятных ситуаций, вам необходимо будет просто заняться всеми серьезными вопросами самостоятельно, не рассчитывая на других людей.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Эта неделя для вас не будет легкой, но все же вы сможете какие-то действия проконтролировать, а значит и предотвратить неприятности. Остерегайтесь незнакомых людей и не доверяйте их советам – рассчитывайте только на себя. Звезды сулят вам в воскресенье самый удачный день недели – насладитесь им.

Гороскоп для Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Вам необходимо исключить из своего окружения грубых и конфликтных людей. А вот люди с интересной точкой зрения, которые умеют планировать и достигать поставленных целей, могут натолкнуть вас на достижения и движение вперед. Если убрать весь негатив и не влезать в конфликты, то вы сможете добиться успеха в рабочих делах, особенно, если они связаны с недвижимостью.

Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год, – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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