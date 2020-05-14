Три знака зодиака, которых ждут перемены в любви

Астрологический прогноз на сегодня, 14 мая 2020 года

Сегодня, 14 мая 2020 года, Луна находится в фазе "третья четверть". Это 22-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Сейчас лучше всего заняться организацией и проведением различных конференций и собраний. Вместе с тем Венера сейчас ретроградная, а это значит, что некоторых знаков зодиака ждут перемены в любви. Кого именно – назвали астрологи.

Гороскоп для Тельца

Гороскоп на сегодня для Тельца Фото: Сегодня

Представителям этого знака зодиака нужно сфокусироваться на рабочих делах, потому что в делах любовных будет напряженность. Постарайтесь думать о хорошем и настроиться на позитив. Если ищете новые знакомства – поработайте над уверенностью в себе, и тогда флирт и новые знакомства будут удачными.

Гороскоп для Девы

Гороскоп на сегодня для Девы Фото: Сегодня

У вас появиться возможность проявить себя и показать с лучшей стороны. Любимый человек будет в восторге от вашей способности оказать эмоциональную поддержку. У тех, кто состоит в отношениях, будет возможность вывести их на новый уровень. А те, кто без пары, – встретят любовь всей своей жизни.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на сегодня для Стрельца Фото: Сегодня

Любовные планы представителей этого знака зодиака не будут испорчены влиянием ретроградной Венеры. Вы сейчас будете чувствовать подъем и уверенность в своих силах, а это, в свою очередь, очень понравится вашим теперешним и потенциальным возлюбленным.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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