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Три знака зодиака, которым крупно повезет на этой неделе

Астрологический прогноз на сегодня, 20 мая 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:12

Сегодня, 20 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая". Это 28-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Сейчас наступает благоприятное время для проведения финансовых операций и различных сделок. Также удачными будут сделки, связанные с недвижимостью.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым крупно повезет на этой неделе.

Гороскоп для Девы

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Звезды сулят вам на этой недели успех и поддержку в любых ваших начинаниях. У вас будут силы и энергия для свершения великих дел, главное – не сидите сложа руки, иначе упустите свой шанс. Самыми удачными днями станут пятница и суббота.

Гороскоп для Скорпиона

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Для вас эта неделя сложиться очень удачно, ведь успех будет буквально преследовать вас всюду. Ставьте перед собой конкретные цели и материализуйте свои желания – сейчас себе нельзя ни в чем отказывать. Только важно понимать, что подробный план станет для вас основой всех успешных проектов.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

У вас наступает время больших перемен и успеха во всех сферах. Вы сможете воплотить свою мечту в реальность, даже если только будете много думать о ней, а если приложите усилия – вы без вариантов получите то, что хотите. Противопоказано сейчас сидеть без действий, лениться и сомневаться в себе. Эта неделя идеально подходит для романтических приключений и действий в финансовой сфере.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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