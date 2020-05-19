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Три знака зодиака, которым круто повезет с деньгами

Астрологический прогноз на сегодня, 19 мая 2020 года

Анна Ковпак
Сегодня, 07:32

Сегодня, 19 мая 2020 года, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 27 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. Любая работа в этот день будет быстро и эффективно решаться, поэтому просто беритесь за новые проекты и получайте за них хорошие деньги.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым круто повезет с деньгами.

Гороскоп для Льва

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

У вас будут все шансы получить крупную сумму денег и позволить себе большее. Главное – не сидите, сложа руки, иначе упустите свой шанс разбогатеть. Несмотря на большую загрузку на работе, выкроите немного времени себе и своим желаниям. Вечером порадуйте себя за хорошую работу чем-то красивым.

Гороскоп для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Сейчас наиболее успешной для вас будет работа в команде. А любые встречи, подписание бумаг и переговоры будут проходить на одном дыхании и принесут вам хороший доход. Займитесь продажей ненужных вещей – это вам также принесет деньги, еще и от хлама избавит.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Сейчас первое, на чем вы будете концентрироваться – обретение счастья. И будучи уже в этом состоянии вы сможете достичь материального успеха в любой профессии, говорят звезды. Финансовая удача будет вашим спутником до конца мая, старайтесь не упустить шансы заработать и обязательно закрепите свой успех, чтобы максимально долго находиться в выгодном положении.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Читайте также про ретроградную Венеру: как влияет на отношения людей.

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Источник: Сегодня
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