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Три знака зодиака, которым повезет в любви

Астрологический прогноз на сегодня, 11 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:59
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: Pexels

Сегодня, 11 февраля Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 18 лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке зодиака Дева.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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Это – время благоприятно для любой кропотливой работы. Абсолютно все направления финансовой деятельности, при серьезном подходе, как никогда принесут соответствующее материальное вознаграждение.

В этот день неплохо идет посредническая деятельность. Так же плодотворно продвигаются учеба, повышение квалификации и любое самосовершенствование.

А также в этот день успешными будут свидания и любовные приключения.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым повезет в любви.

Гороскоп на сегодня: Овен

У Овнов начинается замечательный период в любовных отношениях. Ваш партнер наконец начнет совершать подвиги на любовном фронте, которых вы так давно ждали. Поэтому не забывайте награждать своего рыцаря или принцессу в ответ на достойные поступки

Гороскоп на сегодня: Дева

Застенчивым Девам, чтобы достичь успеха в отношениях, придется самим "брать быка за рога". Однако ваши активные действия будут увенчаны успехом. Стоит только сделать первый шаг и сама судьба поможет вам в любовных приключениях.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Водолеям, особенно перед Днем святого Валентина, стоит внимательнее присмотреться к своему партнеру. Возможно, поход на свидание накануне этого особого дня вернет второй половинке былую привлекательность? Сейчас не время горячиться и искать новых отношений. Счастье – перед вами, нужно только присмотреться.

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

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Источник: Сегодня
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