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Три знака зодиака, которым сегодня грозит беда

Астрологический прогноз на сегодня, 4 февраля 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:04
Гороскоп на сегодня
Гороскоп на сегодня
Фото: stocksnap.io

Сегодня, 4 января 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 11 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Близнецы. День отлично подходит для быстрых и энергичных дел. Кроме того, увеличится интеллектуальная активность, что благотворно скажется на делах. Вместе с тем, сегодня один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца.

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Но не всем будет легко и радостно в этот день. Астрологи рассказали, каким трем знакам зодиака грозит беда.

Гороскоп на сегодня: Рак

Опасности будут поджидать вас сегодня со стороны вашего любимого человека. Если в вашей голове давно крутились мысли о необходимости продолжать ваши отношения, то теперь это станет навязчивой идеей. У вас будет много недопонимания и претензий друг к другу, которые могут стать точкой в ваших взаимоотношениях. В любом случае, старайтесь не принимать решения импульсивно.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Беда может прийти к вам в виде материальных трудностей. И все из-за того, что ваше благополучие строилось на не самом прочном фундаменте. Если вы не уверены в каких-то бизнесовых вопросах и операциях – лучше сейчас не рискуйте, чтобы не усугубить ситуацию. Постарайтесь пока залечь на дно.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

Ваша категоричность и завышенная самооценка станут проблемой не только для вашего окружения, а и в первую очередь для вас самих. Чтобы не усугубить ситуацию постарайтесь контролировать свои эмоции и дела. Таким образом сможете избежать проблем с окружающими.

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Источник: Сегодня
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