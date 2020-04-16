Три знака зодиака, которым сегодня невероятно повезет

Астрологический прогноз на сегодня, 16 апреля 2020 года

Сегодня, 16 апреля 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 23-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Водолей. Сил и энергии в это время не хватает, поэтому желательно не начинать новые дела, а заканчивать старые. Хорошее время для подведения итогов.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня невероятно повезет.

Гороскоп на сегодня: Овен

Гороскоп на сегодня для Овна Фото: Сегодня

Вас ждет прекрасное состояние влюбленности, даже если вы давно уже в отношениях находитесь. Правда, для этого необходимо проделать небольшую работу: не ссориться, быть терпимее к своему партнеру, искать компромисс, и получите отношения, которых достойны.

Гороскоп на сегодня: Близнецы

Гороскоп на сегодня для Близнецов Фото: Сегодня

Вас ждут серьезные изменения в жизни – сможете добиться больших успехов в краткие сроки. Особенными будут дни с 16 по 19 апреля. Наберитесь терпения, будьте активными, любознательными, и получите то, о чем мечтали.

Гороскоп на сегодня: Весы

Гороскоп на сегодня для Весов Фото: Сегодня

У вас сегодня наступает период невероятной любви и удачи. Несмотря на то, что вы станете популярны среди противоположного пола, необходимо не терять головы. Берегите отношения, которые у вас уже есть, добавив в них романтики. На работе также хороший период, когда все дела будут сделаны вами профессионально.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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