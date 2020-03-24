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Три знака зодиака, которым сегодня нужно быть предельно аккуратными

Астрологический прогноз на сегодня, 24 марта 2020 года

Варвара Левская
Сегодня, 07:22

Сегодня, 24 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Новая Луна". Это 30-й лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Овен. Сегодня лучше отложить дела, которые требуют точности и продуманности, чтобы не получить в результате негативный опыт и последствия.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня нужно быть предельно аккуратными.

Гороскоп на сегодня: Весы

Вам сегодня нужно включить режим строгой экономии. Причем это касается не только финансового вопроса, а и жизненных сил, ведь будете чувствовать себя сегодня опустошенными. Это может негативно сказаться на ваших рабочих делах, поэтому стоит отказаться от заключения каких-либо следок и проведения серьезных переговоров.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Вы будете сегодня чувствовать себя не в своей тарелке, а все, за что вы будете браться, – будет получаться плохо или вовсе не получаться. Поэтому, сегодня максимально откажитесь от серьезных дел и займитесь тем, что приносит удовольствие и наполняет жизненной энергией.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Сегодня не лучшим образом ситуация будет сказываться на вашей фигуре. Вам сложно в чем-то себе отказать, поэтому нужна строгая дисциплина. Напишите график тренировок, распланируйте правильно свое питание и не забывайте о чувстве меры.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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