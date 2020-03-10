Три знака зодиака, которым сегодня нужно поберечь здоровье

Астрологический прогноз на сегодня, 10 марта 2020 года

Сегодня, 10 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Убывающая Луна". Это 16 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Дева. День хорош, чтобы решать проблемы касательно здоровья и питания. Кроме того, это отличное время для деловой, научной, интеллектуальной работы, обучения и оформления денежных документов.

Астрология назвали три знака зодиака, которым сегодня нужно поберечь свое здоровье.

Гороскоп на сегодня: Лев

Сегодня вас может раздражать медлительность других людей, а также склонность других людей к чрезмерному самоанализу. Не стоит так яростно на это реагировать и подвергаться стрессу. Возьмите себя в руки и займитесь своим здоровьем, которое не на высшем уровне. Оздоровительные процедуры будут очень к стати.

Гороскоп на сегодня: Весы

Чтобы чувствовать себя хорошо необходимо регулярно заниматься своим здоровьем. Сейчас хорошее время, чтобы отказаться от вредных привычек, исключить не полезные продукты и начать больше пить воды. Прогулка на свежем воздухе должна быть в вашем дневном графике обязательным пунктом.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Избегайте сегодня мест скопления людей, чтобы не подхватить какую-то инфекцию и одевайтесь по погоде, чтобы не простудиться. Ешьте витамины, пейте много воды и не ешьте жирной и очень соленой пищи. Вечер проведите в спокойной и расслабляющей обстановке с любимым человеком.

Чувство стиля зависит от знака зодиака – смотрите видео:

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