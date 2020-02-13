Три знака зодиака, которым сегодня нужно поразмыслить над изменениями в бизнесе

Астрологический прогноз на сегодня, 13 февраля 2020

Гороскоп на сегодня Фото: Pexels

Сегодня, 13 февраля, Луна находится в фазе "убывающая Луна". Это 20-й лунный день в лунном календаре. Луна находится в знаке зодиака Весы.

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Сегодня – подходящее время напряженной работы. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое и спланированное.

Неплохой и довольно плодотворный период для делового сотрудничества, основанного на взаимопонимании и отсутствии каких-либо разногласий. Негативным моментом является обостряющаяся сложность в принятии решений.

Поэтому принятие ответственных решений лучше всего перенести на другое, более благоприятное для этого время.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым нужно поразмыслить над изменениями в бизнесе.

Гороскоп на сегодня: Рак

В этот день нужно задуматься о гибкости и высокой приспособляемость — к полученному заданию, к условиям труда, к коллективу. Раки не слишком серьезно, если не сказать легкомысленно, относится к делу. Поэтому нужно поразмыслить над изменениями в бизнесе или ситуации на работе.

Гороскоп на сегодня: Скорпион

День будет связан со стабильным течением бизнеса, с получением умеренной прибыли, продолжением работы по специальности. В профессиональной сфере все в порядке, проекты развиваются, карьерный рост идет своим чередом, смена рода занятий не предвидится. Увольнение или опасность понести убытки отсутствует, правда, сильных взлетов или миллионных прибылей этот день тоже не предвещает.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Рыбы сегодня будут держаться за свою должность или, по меньшей мере, ожидают, что она гарантирует стабильный доход и благополучие. Гороскоп предсказывает, что многие проблемы вскоре будут решены, порядок восстановится и бизнес (работа) войдут в нормальное русло.

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