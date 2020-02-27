Три знака зодиака, которым сегодня нужно сделать выбор

Астрологический прогноз на сегодня, 27 февраля 2020

27 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это четвертый лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен.

Это – благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня нужно сделать выбор.

Гороскоп на сегодня: Козерог

У Козерога жизни произойдет внутриличностный конфликт между умом и сердцем. Ему будет сложно делать выбор, он будет находиться на распутье. Ну, даже на распутье он проявит всю свою силу духа. От его выбора будут зависеть последствия его дальнейшей жизни. Решение, которое он примет, может касаться профессиональной деятельности, путешествий, образования, домашних дел и идей.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Все дела идут к развязке, а значит, совсем скоро Водолей узнает, какая ожидает его судьба. Возможно, просто на его пути встретится такой человек, который сыграет не последнюю роль в его жизни, станет покровителем.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Звезды говорят о том, что Рыбы ощутят полную победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях. Не исключено – получение прибыли, наследства. Все проблемы будут разрешимыми, хорошие люди потянутся, а плохие неким образом отпадут, восстановится здоровье.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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