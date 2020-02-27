Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три знака зодиака, которым сегодня нужно сделать выбор

Астрологический прогноз на сегодня, 27 февраля 2020

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:56

27 февраля Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это четвертый лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Овен.

Это – благоприятное время для быстрых и решительных действий, время, когда надо проявить активность. Однако возможны конфликты, опрометчивые решения.

Следует опасаться огня и режущих предметов. На этот период хорошо планировать краткосрочные дела, особенно требующие физической энергии.

Астрологи назвали три знака зодиака, которых сегодня нужно сделать выбор.

Гороскоп на сегодня: Козерог

У Козерога жизни произойдет внутриличностный конфликт между умом и сердцем. Ему будет сложно делать выбор, он будет находиться на распутье. Ну, даже на распутье он проявит всю свою силу духа. От его выбора будут зависеть последствия его дальнейшей жизни. Решение, которое он примет, может касаться профессиональной деятельности, путешествий, образования, домашних дел и идей.

Гороскоп на сегодня: Водолей

Все дела идут к развязке, а значит, совсем скоро Водолей узнает, какая ожидает его судьба. Возможно, просто на его пути встретится такой человек, который сыграет не последнюю роль в его жизни, станет покровителем.

Гороскоп на сегодня: Рыбы

Звезды говорят о том, что Рыбы ощутят полную победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях. Не исключено – получение прибыли, наследства. Все проблемы будут разрешимыми, хорошие люди потянутся, а плохие неким образом отпадут, восстановится здоровье.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Читайте также гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Горе в семье Аллы Пугачевой: с дочкой произошло очень нехорошее
Творожная запеканка без муки и манки
Творожная запеканка без муки и манки
Как приготовить блины с банановой начинкой
Как приготовить блины с банановой начинкой
"Время не щадит никого": Пугачева поразила внешним видом

Популярные статьи

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Любят отдыхать в Греции: Андрей Данилко рассказал всю правду о романе с "мамой" Сердючки

25 февраляFun

Играют, едят и спят вместе: овчарка "усыновила" хорька, фото и видео

25 февраляWellness

Коронавирус: как отличить опасное заболевание от ОРВИ и простуды

25 февраляШоу-бизнес

"Покажу вам немного секретиков": Алла Мазур позировала полуобнаженной

25 февраляFood

Что приготовить маме на 8 Марта: ТОП-5 рецептов

25 февраляFun

Иверская икона Божией Матери: история, значение

24 февраляFun

Масленица-2020: поздравления и открытки

24 февраляАфиша

Что посмотреть на 8 Марта: ТОП лучших фильмов к празднику

24 февраляFood

Три рецепта тонких блинов на молоке

24 февраляWellness

Коронавирус атакует нас не первый раз: что надо знать о смертельных штаммах

24 февраляFun

Украинец выходит на одиночные протесты с прикольными плакатами: фото

24 февраляШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

24 февраляFun

Ученые открыли древний саркофаг и увидели тайное изображение бога: фото и видео

24 февраляFun

Масленица 2020: история праздника, традиции, запреты, поздравления и рецепты

24 февраляFood

Масленица-2020: лучшие идеи несладких начинок для блинов

24 февраляШоу-бизнес

Екатерина Репяхова обиделась на СМИ и опубликовала обнаженное фото

Новости партнеров

Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Ира Морозюк может быть притянута к уголовной ответственности
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Фаршированные гренки, которые любят даже те, кому нельзя хлеб
Как квасить капусту: полезные советы для новичков и знатоков
Как квасить капусту: полезные советы для новичков и знатоков
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
Зачем класть сыр в морозилку: советы бережливых хозяек
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Пирог с замороженной смородиной из песочного теста: рецепт
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль
Дан Балан планирует детей с Тиной Кароль