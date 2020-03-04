Три знака зодиака, которым сегодня улыбнется удача

Астрологический прогноз на сегодня, 4 марта 2020 года

Сегодня, 4 марта 2020 года, Луна находится в фазе "Растущая Луна". Это 11 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Рак. Это один из самых позитивных и энергетически мощных дней, когда воплощаются любые планы и замыслы, если вы лишь немного приложите усилия.

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Астрологи назвали три знака зодиака, которым сегодня улыбнется удача.

Гороскоп на сегодня: Овен

Коммерческие предложения посыпаться на вас сегодня с невероятной силой и вам останется только успевать на них реагировать. Вопросы, связанные с бизнесом, решаться сегодня очень выгодно в вашу пользу. Вечер также порадует заманчивыми предложениями от любимого человека.

Гороскоп на сегодня: Лев

С самого утра вы будете чувствовать, что вам все по плечу и у вас все будет получатся. Всевозможные переговоры, встречи и решение рабочих вопросов будут происходить быстро и благополучно. Вечер удачно будет провести со своим любимым человеком.

Гороскоп на сегодня: Стрелец

Ваша импульсивность сыграет вам на руку. Успеете сегодня сделать максимально много, а ваша продуктивность будет удивлять даже вас самих. Не стоит заниматься домашними делами, лучше направьте свою энергию на развитие карьеры.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

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