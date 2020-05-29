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Три знака зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами

Сегодня, 07:01

Астрологический прогноз на сегодня, 29 мая 2020 года

Сегодня, 29 мая 2020 года, Луна находится в фазе "растущая Луна". Это 8 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Лев. Многих в этот период будет тянуть к общению и развлечениям. Будьте осторожны с разного рода авантюрами и экстримом.

Астрологи назвали три знака зодиака, которым скоро сильно повезет с деньгами.

Гороскоп для Овна

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

В начале лета у вас получится здорово увеличить финансовое положение. Появятся выгодные проекты и подработки. Тратить тоже будет приятнее, ведь это будут не последние деньги. Можете позволить дорогостоящие покупки.

Гороскоп для Рака

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

В начале лета перед вами откроются новые перспективы. Если будете активнее и смелее, то сможете завести важные деловые контакты, а они в свою очередь помогут вам улучшить финансовое положение. Астрологи рекомендуют не растрачивать энергию на неважные дела и не отвлекаться. Улучшить финансовое положение, правда, с перспективой на скорое будущее, сможете благодаря учебе и саморазвитию.

Гороскоп для Водолея

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

В начале лета вы получите колоссальную поддержку родных и близких, поэтому будете полны сил и энергии на любые свершения. Чтобы улучшить свое финансовое положение, важно будет только правильно фильтровать рабочие предложения и не лениться – у вас все получиться. Работа будет сама идти к вам и приносить с собой заработок.

Все, что важно знать про гороскоп на 2020 год – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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